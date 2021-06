Maturità: "Dopo un esame comincia sempre il futuro, il vostro"

Maturità: l'assessora all'Istruzione del Comune di Legnano Ilaria Maffei rivolge un messaggio agli studenti che a partire da domani, mercoledì 16 giugno 2021, affronteranno l'esame di Stato.

Maturità, il messaggio agli studenti dell'assessora Maffei

"Ogni esame, la Maturità in particolare, rappresenta sempre un passaggio importante nel processo di crescita non soltanto nel cammino scolastico ma nella vita di ogni individuo - afferma Maffei -So bene che voi studenti, da un anno e mezzo, vivete una situazione particolare e mai sperimentata prima e che da diversi mesi state affrontando, quasi quotidianamente, degli 'esami' per adattarvi alle restrizioni imposte dalla pandemia. Restrizioni che vi hanno costretto a rivedere il modo di seguire le lezioni, di sostenere interrogazioni e verifiche e di vivere la scuola e i rapporti con compagni e insegnanti. Questo esame, che si limita a un’interrogazione, arriva quindi a concludere un periodo della vostra vita e - speriamo - una fase complessa nella vita del nostro Paese. Il mio primo augurio è che voi possiate affrontarlo con la massima serenità, con la consapevolezza dei vostri mezzi e del lavoro fatto nel corso degli anni con i vostri insegnanti. Il secondo è per il prosieguo del vostro cammino, sia questo la continuazione degli studi oppure l’ingresso nel mondo del lavoro - conclude l'assessora all'Istruzione - Dopo un esame comincia sempre il futuro, il Vostro"