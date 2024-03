“Matrimoni per la Terra” a Cassinetta

A Cassinetta di Lugagnano, nel 2007, il Comune ha deciso di non consumare più terra, di salvaguardare il paesaggio, la biodiversità, l’agricoltura, la bellezza. Meno urbanizzazione meno oneri, una decisione che ovviamente ha ridotto le entrate derivanti dall’urbanizzazione.

Progetto eco-sostenibile

Per questo, l’Amministrazione ha ideato i “Matrimoni per la terra” , un’iniziativa rivolta a tutti coloro che desiderano sposarsi in uno dei borghi più belli d’ Italia:

“E chi si sposa da noi ci aiuterà a proseguire con la nostra politica di tutela del territorio. A Cassinetta siamo pronti a unirvi in matrimonio a tutte le ore, dalle 8 a mezzanotte, dal lunedì alla domenica, nella Sala Consiliare, sulla Passeggiata dell’Amore lungo il Naviglio Grande o nel Parco. Sindaco e assessori sono a vostra disposizione per definire il vostro matrimonio civile, per leggere poesie o accompagnarvi nel rito insieme ad amici, parenti, musicisti..." fa sapere il sindaco di Cassinetta Domenico Finiguerra.

Un matrimonio su misura, un un luogo incantevole sulle sponde del Naviglio. E se preferite che a unirvi in matrimonio sia una persona a voi cara, anche questo è possibile. Il mood è :