Mascherine e green pass: controlli anche in borghese

Per il periodo delle festività

Legnano rafforza le misure anticontagio e la vigilanza sul rispetto delle regole.

Mascherine obbligatorie anche all'aperto a Legnano e rafforzamento nei controlli della Polizia Locale sui green pass.

Mascherine anche all'aperto: Legnano rafforza le misure anticontagio

In occasione dell’inizio del programma di iniziative natalizie il sindaco di Legnano Lorenzo Radice ha firmato l’ordinanza per l’obbligatorietà dell’uso della mascherina nei luoghi all’aperto dal 4 dicembre al 6 gennaio dalle 10 alle 20 di ogni sabato, domenica o giorno festivo nell’area centrale della città disciplinata a Ztl e in tutti i luoghi all’aperto in occasione di eventi che comportano rischio di assembramento e affollamento (mercati, pista pattinaggio, concerti, presepe vivente). Gli organizzatori di eventi di carattere privato dovranno informare sull’obbligo della mascherina con avvisi ben visibili ai varchi d’ingresso e nei percorsi interni, nonché far presidiare gli ingressi principali da personale che informi e sensibilizzi il pubblico.

Servizi straordinari, anche in borghese, per il rispetto delle regole

Inoltre, sulla base dell’indirizzo operativo dato dalla Prefettura, la Polizia Locale di Legnano rafforzerà i controlli sul territorio nei contesti in cui vige l’obbligo di green pass. In particolare saranno messi in campo servizi di carattere straordinario - anche in borghese - nei locali dove vige l’obbligo, da parte dei gestori di controllo all’accesso e agli utenti di possesso, della certificazione verde; ristoranti, interno dei bar per i clienti seduti ai tavoli e sale da ballo. Saranno inoltre effettuati controlli a campione nei mercati e nella Ztl centrale per le mascherine all’aperto, finalizzati, in un primo tempo, a sensibilizzare e informare i cittadini.

"Fare più controlli significa garantire più sicurezza e scongiurare e chiusure"

"Le misure che mettiamo in campo in occasione delle festività natalizie hanno uno scopo preciso: combattere la diffusione del virus per lasciarci alle spalle il prima possibile la pandemia - sottolinea il sindaco Radice - Va in questa direzione il rafforzamento dei controlli sui green pass nelle attività commerciali cominciato la scorsa settimana: l’obiettivo è permettere la continuità delle attività economiche e la socialità. Fare più controlli significa garantire più sicurezza e minimizzare il rischio di ulteriori limitazioni o chiusure; eventualità, questa, che dobbiamo fare di tutto per evitare".

"Devono essere i commercianti per primi a rispettare e far rispettare le regole"

"Unione Confcommercio diramerà una circolare a tutti gli associati per sensibilizzare sulla necessità di attenersi alle norme e per informare sull’intensificazione dei controlli nel periodo festivo che ci attende - spiega il presidente Paolo Ferrè - Non si può transigere: stiamo parlando della salute di tutti i cittadini e devono essere i commercianti per primi a rispettare le regole e a farle rispettare, anche a costo di riprendere i propri clienti. I dati sulla diffusione del virus sono in aumento e dobbiamo fare di tutto perché non peggiorino ulteriormente. Non possiamo permetterci di tornare nella situazione che abbiamo vissuto l’anno scorso".