"Marzo è Donna": sabato di prevenzione

"Marzo è donna", via alle iniziative di prevenzione.

Nella mattinata di ieri, sabato 25 marzo, si è tenuta la campagna di prevenzione organizzata dal Comune di Magenta insieme a Salute Donna. L’iniziativa rientra all’interno della rassegna "Marzo è Donna" organizzata dal Comune di Magenta in collaborazione con le associazioni del territorio per celebrare la Giornata Internazionale della Donna dello scorso 8 marzo. È stata una giornata piena di appuntamenti, una ventina di donne hanno usufruito della visita senologica, un primo step per la prevenzione. A visitarle il medico dell’Unità operativa di Chirurgia del Fornaroli e referente per la Senologia nel contesto Core Team/Breast Unit, la dottoressa Laura Balzarotti.

Il commento

"Un grosso ringraziamento va a tutte le volontarie di Salute Donna per l'iniziativa ben riuscita - spiega l’assessore alle Pari Opportunità di Magenta, Mariarosa Cuciniello - Come Amministrazione ci teniamo a collaborare con l'associazione Salute Donna per continuare a promuovere nel corso dell'anno iniziative di prevenzione della salute delle donne".