Marzo è donna, presentata la rassegna di Magenta

L'Assessore alle Pari Opportunità Mariarosa Cuciniello ha presentato 'Marzo è donna', la rassegna ideata dal Comune di Magenta in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Marzo è donna: presentato il programma

"Celebriamo questa ricorrenza con un intero mese di iniziative e un calendario condiviso di eventi che abbiamo steso grazie all'apporto di tante realtà cittadine che hanno risposto alla nostra manifestazione di interesse e che ringrazio per le belle proposte", ha spiegato l'Assessore Cuciniello. "Scopo della rassegna è quello di evidenziare il protagonismo della donna nella società, nella famiglia e nel mondo del lavoro auspicando che le istituzioni, a tutti i livelli, mettano in atto ancor più e meglio azioni mirate e politiche che abbiano al centro la donna e permettano di porre l'attenzione su alcuni temi che ancora evidenziano una sostanziale differenza nella parità dei generi: la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la violenza di genere, il diverso trattamento economico a parità di ruolo sul lavoro rispetto agli uomini, i servizi a supporto della famiglia e della cura".

'Marzo è donna' è composto da quindici eventi suddivisi per temi: arte e cultura, sport e benessere, salute.

"Abbiamo voluto trattare la figura della donna attraverso l'arte, la musica, il teatro, lo sport, la medicina, la psicologia e la prevenzione. Il risultato è un fitto calendario di eventi cui invito tutti non solo perché saranno occasioni di svago e di intrattenimento ma anche di riflessione e di approfondimento di alcuni temi, come ad esempio alcune patologie tipicamente femminili ancora poco note".

Le iniziative in calendario

Alcune delle iniziative in calendario sono fortemente volute dalla Amministrazione comunale e sono direttamente organizzate dal Comune con alcuni partner. Da ricordare lo spettacolo 'Fanny e Mimì' all'interno della stagione musicale in programma al Teatro Lirico la sera dell'8 marzo e organizzato da Totem con Maffeis Lab, il 1° Trofeo Città di Magenta di Calcio Femminile con la collaborazione di ASD Pontevecchio, una serata informativa realizzata con ASST Ovest Milanese sul tema dell'endometriosi. E poi ancora, attraverso la Biblioteca comunale e il gruppo di lettura Rosso Magenta, la serata dal titolo 'Universo femminile: c'è qualcosa di nuovo...anzi d'antico' e lo speciale 'Turisti nel nostro territorio', camminata alla scoperta delle vie e dei luoghi magentini dedicati alle donne, insieme a Milanta ETS. Da segnalare a questo proposito che sono solo 8 su 301 le vie di Magenta intitolate a donne (Alda Merini, Elsa Morante, Santa Gianna Beretta Molla, Maddalena di Canossa, Madre Fiorina Caslini, Santa Crescenzia, Santa Caterina e Santa Teresa): la lettura degli scritti e dei pensieri di molte di loro insieme a quelli di Oriana Fallaci - cui è intitolata la biblioteca comunale dove terminerà il giro serale - accompagneranno questa speciale camminata in città.

All'interno del programma di 'Marzo è donna' l'Associazione Salute Donna torna a riproporre in Casa Giacobbe le visite senologiche preventive.

Nella foto in allegato, insieme all'Assessore Mariarosa Cuciniello, Valentina Milanta di Milanta ETS e Alessandro Camera in rappresentanza di ASD Pontevecchio.