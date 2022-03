"Marzo donna" torna con appuntamenti e premiazioni

Festa della donna

Il Comune di Vittuone ha organizzato serate a tema fra arte e letteratura.

Martedì 8 marzo 2022, in occasione della giornata della donna, alle 15.30 in piazza Italia a Vittuone ci sarà la premiazione di donne che si sono contraddistinte nel volontariato.

Gli appuntamenti da non perdere

Per omaggiare la “Donna Scrittrice" appuntamento venerdì 18 marzo, alle 21.00 in sala conferenze del Comune per la serata con la scrittrice Francesca Diotallevi (è necessario prenotare: tel. 02 90319310 mail: biblio@comune.vittuone.mi.it). “Serenata Donna" domenica 20 marzo, dalle 10.30 alle 11.30 nel cortile della struttura “il Gelso” di Vittuone con il concerto del Corpo Musicale Giuseppe Verdi.

La serata dedicata all'arte

"Arte Donna" andrà in scena invece domenica 27 marzo, dalle 9.00 alle 17.00in piazza Italia con la mostra di manufatti, dipinti, oggettistica varia di artiste (in caso di cattivo tempo l'evento verrà rinviato a domenica 3 aprile, negli stessi orari)

Per assistere agli eventi è necessario esibire il Green pass secondo le disposizioni nazionali vigenti.