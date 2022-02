Martiri delle foibe: commemorazione al giardino di via Sardegna

Giorno del Ricordo

Nuova cerimonia a Legnano con il Comitato 10 Febbraio, il Circolo degli Uscocchi, Gioventù nazionale, La Gorgone e Fratelli d’Italia.

Martiri delle foibe, Legnano li ha commemorati nuovamente con una cerimonia al giardino di via Sardegna intitolato proprio agli italiani vittime dei comunisti jugoslavi nell’immediato dopoguerra.

Martiri delle foibe: Legnano ne ha rinnovato il ricordo con Fdi

La commemorazione è andata in scena nella mattinata di ieri, domenica 13 febbraio 2022. A promuoverla sono stati il Comitato 10 Febbraio, il Circolo degli Uscocchi, Gioventù nazionale Altomilanese, l'associazione culturale La Gorgone e Fratelli d'Italia Legnano. Dal momento che la ricorrenza del Giorno del Ricordo è caduta in un giorno lavorativo (giovedì 10), i promotori hanno pensato di svolgere la cerimonia di domenica per poter richiamare i cittadini interessati che non hanno potuto presenziare all’intitolazione. Presente l'onorevole Paola Frassinetti (Fdi).