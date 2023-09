Martina Rabbolini al Giro di Sardegna per aiutare i piccoli malati

Una nuotata a fine di bene per la campionessa paralimpica di nuoto Martina Rabbolini.

Martina Rabbolini nel mare di Villasimius per aiutare i reparti pediatrici sardi

L'atleta di Villa Cortese stata tra i protagonisti del Giro di Sardegna 2.0, iniziativa benefica organizzata da Corrado Sorrentino. L'obiettivo è quello di finanziare progetti pediatrici negli ospedali sardi tramite la Amelia Sorrentino Odv; i fondi raccolti nell'edizione di quest'anno serviranno a acquistare un ecografo per l'ospedale universitario di Sassari e quattro monitor multiparametrici per il Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

"Grazie a questo progetto ho sconfitto la mia paura di nuotare in mare aperto""

Rabbolini, che ha nuotato due chilometri e mezzo nella tappa di Villasimius del particolarissimo tour isolano, spiega:

"Ringrazio Corrado Sorrentino per avermi coinvolta in questo straordinario progetto. Grazie a questa opportunità, ho sconfitto la mia paura di nuotare in mare aperto".