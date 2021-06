Martedì 15 giugno dalle 9.30 alle 12, davanti la sede Asm Magenta, ci sarà un presidio da parte Fp Cgil Ticino-Olona, Fit Cisl e Uiltrasporti Lombardia e dei lavoratori come protesta a 8 licenziamenti.

Martedì presidio alla Asm Magenta contro i licenziamenti

Nel febbraio 2021 il Comune di Sedriano ha affidato ad ASM Magenta in house providing il servizio di igiene urbana ad oggi in appalto alla Cooperativa Idealservice.

In vista della cessazione dell’appalto, a partire dal mese di agosto la società uscente e le

Organizzazioni Sindacali hanno chiesto l’attivazione delle procedure previste dai Ccnl dell’Igiene ambientale per il passaggio diretto dei lavoratori ad Asm.

Solo il 4 maggio Asm ha convocato le parti sociali, con la presenza del sindaco di Sedriano, per comunicare che "non intende applicare l’articolo 6 del Ccnl Utilitalia", che garantisce il passaggio diretto dei lavoratori in forza.