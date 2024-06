«Marte incontra Venere»... in auditorium

«La compagnia delle mamme… E di qualche papà», anche quest’anno non ha deluso. Il tema trattato sabato scorso all’Auditorium Padre Reina di Rho non è stato certo uno dei più semplici.

Uno spettacolo sul tema della parità di genere

Lo spettacolo inedito, scritto dal gruppo a più mani e in pochi mesi, dal titolo «Marte incontra Venere» ha voluto puntare i fari sul tema, più attuale che mai, della parità di genere. Lo ha fatto in chiave ironica toccando luoghi comuni, slogan e piccole differenze che ancora sono presenti nella quotidianità di molte famiglie. La storia nasce dalla voglia di due simpatici scienziati di creare una pozione da presentare a un convegno. L’intruglio, a loro dire, dovrebbe confermare la mascolinità e superiorità dell’uomo rispetto alla donna.

Lo spettacolo è terminato con una testimonianza degli attori sull'importanza di essere se stessi

Inaspettatamente si presenteranno alla selezione dell’evento solo delle donne, ognuna con una propria storia personale che condividerà con il pubblico in sala. I due scienziati rimarranno infine vittime della loro stessa pozione dimostrando invece che, quanto sperato, non fosse vero. Lo spettacolo è terminato con un’emozionante testimonianza di tutti gli attori sull’importanza dell’essere sempre se stessi, uomini o donne, indifferentemente dal sesso, ponendo sempre al primo posto emozioni, sensibilità e rispetto. Le offerte dei due spettacoli, andati in scena alle 17 e alle 21 sono state dedicate all’associazione Rhodense «L’aurora nell’autismo» che ha accolto gli spettatori nel foyer del teatro con il suo banchetto solidale spiegando i progetti che stanno dando vita a un aiuto sempre più concreto alle famiglie che necessitano di sostegno.