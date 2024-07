Maria Vanzaghi di Bernate Ticino ha compiuto 100 anni.

Maria Vanzaghi è centenaria

Maria Vanzaghi ha compiuto 100 anni. Un grande traguardo per la donna nata, cresciuta e che ancora oggi vive a Casate, frazione di Bernate Ticino. La festeggiata, nel giorno del suo compleanno, ha ricevuto la visita anche del sindaco Alessio Ottolini. Una donna che nella sua vita ha lavorato nella tessitura Corsini di Cuggiono e poi si è dedicata a fare la mamma: nel 1949 le nozze con Carlo Ponciroli (scomparso nel 1986), poi i figli Rosalida, Luisa e Gianfranco. Grande l'affetto anche per i nipoti Sara e Roberta così come per la pronipote Beatrice di quattro anni.

La sua lunga vita

Maria ha sempre condotto una vita normale, tranquilla, dedicandosi profondamente ai suoi cari. Si è sempre presa cura della sua casa e le piaceva molto stare in cucina. Tra le sue passioni quella del canto, che ancora oggi "pratica" con arrangiamenti propri delle canzoni di una volta.

"Di sicuro una qualità della mamma è quella di essere sempre stata accogliente con tutti - racconta la figlia Rosalida - Sempre generosa e l’accoglienza era qualcosa che non le mancava mai".