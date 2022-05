Maria Muolo, 100 candeline sulla torta

San Vittore Olona

Grande festa di compleanno con l'abbraccio dei parenti e l'arrivo del sindaco in fascia tricolore

Maria Muolo, l'arzilla anziana di San Vittore Olona ha compiuto 100 anni.

Maria Muolo è centenaria

Una grandissima festa, con l'abbraccio dei parenti e delle autorità, quella per i 100 anni di Maria Muolo. Originaria di Polignano a mare, in provincia di Bari, da diversi anni è di fatto una sanvittorese. Per l’occasione è arrivato, in fascia tricolore e con un mazzo di fiori, anche il sindaco Daniela Rossi. D’obbligo la domanda su quale sia il segreto per arrivare a 10 anni: "Camminare sempre, fare quello che si deve fare e non farsi mai i fatti degli altri" la risposa sicura della neo centenaria».

Sette i figli: Angela, Domenico, Martino (che è venuto a mancare), Antonia, Mario, Anna Maria e Antonella, 17 i nipoti. Tanti i sacrifici fatti: "Ho cresciuto 7 figli, ho fatto la mamma» ricorda Maria, che ama guardare la televisione e, molto religiosa, segue la Messa tutti i giorni: «Per Pasqua ha voluto la presenza del prete in casa, è arrivato il nuovo parroco don Marco Longoni - raccontato i figli - Gli è piaciuto molto: è un sacerdote giovane, l’ha confessata ed è stato un bel momento".

Gli auguri del sindaco

"Portare questa fascia tricolore è per me un grande onore - ha ricordato il sindaco - Ogni volta che la indosso parlo a nome di tutta la comunità sanvittorese: e in questa verste porgo a Maria i nostri più sentiti auguri, compresi quelli dei bimbi della scuola materna che poco fa sono stati in visita al municipio per la consegna del “patentino” di educazione stradale. Loro ad avermi chiesto di salutare la concittadina che compiva 100 anni".