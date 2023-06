Marco sul podio al Motorsport di Ottabiano grazie al vecchio Ciao

Cinque gare nell’arco di un anno sui circuiti dei kart per stare insieme e divertirsi come durante l’adolescenza, è questo il campionato Moped che tra i suoi partecipanti vede il rhodense Marco Ferrario.

Una passione coltivata da piccolo quella per il motorino, all’epoca dei vecchi Ciao della Piaggio e i Garelli a pedali, portata poi avanti negli anni a tal punto di partecipare a un vero e proprio campionato con tanto di classifica finale. E’ stato un fine settimana, lo scorso, positivo con tanto di podio, quello passato da Marco Ferrario, rhodense con la passione delle moto classificatosi secondo nella gara in notturna svoltasi sabato al Motorsport di Ottabiano in provincia di Pavia.

«E’ una passione nata insieme a due amici con i quali da ragazzini ci si divertiva con i motorini - racconta Ferrario - Ciao, Garelli e i vecchi Si che erano rimasti in cantina. Abbiamo deciso di “modificarli” e di iscriverci a questo campionato che prevede sei gare all’anno su piste dove solitamente corrono i go-kart». Un modo per divertirsi e stare insieme agli amici. Oltre alla gara, infatti, ogni appuntamento in pista prevede anche grigliate e simpatiche mangiate insieme. «Questo ovviamente la sera precedente la gara - racconta Ferrario - La domenica poi tutti in pista per le qualificazioni e per la gara».

Motorini preparati artigianalmente, i concorrenti fanno tutto, sia durante la settimana prima dell’evento, con la «modifica» dei mezzi sia nella giornata di gara. «Per partecipare ovviamente deve essere tutto in regola, la visita medica, la licenza da pilota e ovviamente l’iscrizione all’Acsi, la federazione che organizza le competizioni». Per quanto riguarda il fatto puramente sportivo, grazie al secondo posto ottenuto sabato sera Marco Ferrario e il suo Piaggio Bravo numero 34 sono saliti al quarto posto in classifica generale a due gare dalla fine: il 2 luglio a Rioveggio e il 30 settembre, ancora a Ottobiano. Un piazzamento a ridosso del podio finale che Marco cercherà ci conquistare.