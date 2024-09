Marco Molteni è il nuovo presidente del Lions club host

Riprende l’attività del Lions Club Parabiago Host con la serata di apertura ed il suo nuovo presidente Marco Molteni. Anche quest’anno molte iniziative per la raccolta fondi per la realizzazione dei service programmati.

Un focus sull'aiuto ai giovani con situazioni di disagio familiare

Il service principale prevede l’aiuto ai giovani con situazioni di disagio famigliare. Per fare questo, dice il presidente Marco Molteni nella presentazione, ci siamo rivolti ad una realtà già esistente sul nostro territorio che è la cooperativa COFOL, che è situata all’interno della villa

Castelnuovo a Parabiago, nata per volontà dello scomparso don Giuseppe Beretta che dal 1992 si è occupato di queste problematiche.

I progetti al centro degli interventi

Il progetto è pensato specificatamente per la comunità Ismaele e per il centro educativo diurno Mod inseriti all’interno della cooperativa stessa. La Comunità Ismaele è una comunità educativa che può accogliere fino a 5 minori con età compresa tra i 5 e i 14 anni, con possibilità di prosieguo massimo fino ai 18. La Comunità Ismaele è operativa 365 giorni all'anno per 24 ore al giorno. Il centro Mod, viceversa, si rivolge a: minorenni in carico a famiglie con provvedimento dell’autorità giudiziaria oppure inviati dai Servizi Sociali territoriali. Il Centro ha una capienza massima di dieci ragazzi. Il fine ultimo della comunità non è quello di sostituire la famiglia di origine ma di fornire un aiuto ed un supporto in momenti complessi e delicati del ciclo di vita della famiglia stessa. È in questo contesto si inserisce il nostro service; che si pone l’obiettivo di fornire agli adolescenti, presenti attualmente nella comunità e per quelli che verranno, strumenti per migliorare le loro esperienze nel contesto sportivo, per lo studio, nei trasporti per gli spostamenti brevi e nella vita quotidiana. Fra i service previsti spicca la costruzione di una aula studio attrezzata con strumenti tecnologici innovativi (Lavagna LIM, Personal computer, scanner, eccetera) a supporto dello studio.

Previsti aiuti per il Fondo prossimità famiglia

Oltre al service principale il Lions Club Parabiago Host continuerà ad essere presente sul territorio con un aiuto al “Fondo prossimità famiglia", con un service di adozioni a distanza ed infine con il supporto alla fondazione dell’associazione LCIF. Per fare tutto questo, prosegue il presidente Marco Molteni avremo bisogno dell’aiuto di tutti cittadini e degli sponsor che ci hanno sempre supportato. Un ringraziamento particolare all’azienda Parabiago Rugby Cares, sempre vicina al nostro club, per il contributo che anche quest’anno ci ha fatto pervenire.