Marciapiedi, proseguono i lavori di riqualificazione

Marciapiedi, a Legnano proseguono i lavori per riqualificarli e abbattere le barriere architettoniche.

Marciapiedi, da lunedì 30 lavori in corso in viale Gorizia

Da domani, lunedì 30 agosto 2021, toccherà a quelli di viale Gorizia. Il tratto interessato dall'intervento è quello iniziale, che va da via Macello a via Cuttica. Si prevede che gli operai saranno impegnati per una decina di giorni alla riqualificazione e all'abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi su ambo i lati della strada. Quando i lavori interesseranno il lato del liceo Galilei comporteranno l’interruzione della ciclabile. Inoltre, per la presenza di alberi le cui radici, nel corso del tempo, hanno provocato ondulazioni dell’asfaltatura, si provvederà a livellare il nuovo manto in modo da non danneggiare le radici stesse. La circolazione dei veicoli su viale Gorizia non sarà comunque mai interrotta. Nei prossimi giorni si completerà anche la riqualificazione dei marciapiedi in via Novara, cominciata prima della pausa osservata nelle settimane centrali di agosto.