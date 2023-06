Marcia dell’Abbazia: grande partecipazione

Finalmente è tornata la "Marcia dell'Abbazia di Morimondo". Dopo la triennale sospensione dell'evento, dovuta al Covid, mercoledì 21 giugno, a partire dalle 19, si è svolta la sesta edizione di una tra le "Più Belle Marce dell'Anno", così come sentenziato nelle passate edizioni dal Comitato Marce Pavia.

Un nuovo percorso affascinante

Organizzata dall'A.S.O. Gajna Club Abbiategrasso, la manifestazione, che rientrava nel programma degli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale di Morimondo, si è svolta con il patrocinio dei Comuni di Morimondo ed Abbiategrasso, del Parco del Ticino ed in collaborazione con M.S.P. Italia (Movimento Sportivo Popolare riconosciuto dal Coni) e con la Pro-Loco di Morimondo.

La modifica al tracciato tradizionale con l'inserimento del passaggio sul "Sentiero delle Erbe", ha arricchito ulteriormente la panoramicità del percorso (quasi interamente su sterrato), che si è spinto nell'affascinante vallata antistante l'abbazia cistercense del Xll0 secolo, in un territorio ricco di salici, pioppi, robinie, rogge, tra fertili coltivazioni, marcite e cascine, in uno dei Borghi più belli d'Italia e Città Slow.

Premiati I gruppi più numerosi

A questa edizione hanno partecipato oltre 800 iscritti che, dal piazzale dell'abbazia, si sono cimentati su un percorso di circa 6,5 km. Erano presenti Gruppi di camminatori di tutte le età e molte famiglie con bambini accompagnate dal fedelissimo cagnolino, che hanno voluto passare un'oretta sana, spensierata e piacevole in una marcia non competitiva. Tra i gruppi più numerosi, sul podio più alto è salito il Gruppo "Avis Corbetta" con ben 60 iscritti, al quale è andato anche il premio quale gruppo Avis più numeroso; secondo si è classificato il Gruppo "Camminiamo con Erika" con 42 partecipanti, mentre al terzo posto è giunto il Gruppo Podistico "La Tigre" di Carpenzago con 41 marciatori.

Via via sono stati premiati tutti gli altri gruppi (con almeno 12 iscritti). Il secondo posto tra i Gruppi Avis più numerosi è stato conquistato dal Gruppo "Avis Gaggiano" con 40 partecipanti; al terzo posto tra gli avisini si è classificato il Gruppo "Avis Vigevano" con 33 iscritti.

Sullo stesso percorso si sono, a partire dalle 20.30, si sono cimentati anche molti atleti nella corsa compe­ titiva valida come prova per la rassegna su strada Enti di Promozione Sportiva (P.G.S., CSI Libertas, AICS, U.S. Acli, Endas, M.S.P.), che ha visto vincitore assoluto nella categoria maschile Marco Zuccarin (Running Oltrepò). Nella categoria donne si è classificata prima Silvia Malagoli (G.P. Garlaschese).

Al termine della marcia, nella bellissima Corte de'Cistercensi, tutti i partecipanti hanno potuto godere di un ricco ristoro rifocillante con ottimi prodotti del territorio.