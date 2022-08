Manutenzione straordinaria per diverse vie del Comune

Lavori di manutenzione straordinaria per le vie di Vittuone con asfaltature e una nuova segnaletica orizzontale e verticale.

Manutenzione straordinaria per le vie

Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria di varie vie comunali, in corso in questi mesi estivi, sono state realizzate e installate numerose opere di segnaletica stradale orizzontale e verticale. Nel periodo gennaio-giugno 2022 l’Amministrazione comunale di Vittuone ha investito, appunto per la nuova segnaletica stradale e/o la sistemazione di quella esistente, 16.097,90 euro.

L’Amministrazione si era fatta carico del problema fin dal suo insediamento, nell’ottobre del 2020: dal 2017 al 2019 erano stati spesi, per la segnaletica a Vittuone, 2.216,74 euro complessivi. Nel solo trimestre ottobre/dicembre 2020 l’Amministrazione Bonfadini ha investito, in questo settore, ben 23.141,40 euro, cui hanno fatto seguito 13.054,00 euro nel 2021 e i già ricordati 16.097,90 euro nel primo trimestre di quest’anno, per un totale di 52.293,30 euro in 21 mesi.

L'asfaltature delle strade

Va inoltre ricordato l’ingente investimento stanziato (oltre € 670.000,00 euro) per l’asfaltatura di strade, come detto iniziata in questi mesi estivi, a conferma dell’assoluta importanza data da questa Amministrazione comunale alla sicurezza e alla manutenzione stradale.