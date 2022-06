Manutenzione di via Isonzo: iniziati i lavori

Sono iniziati in via Isonzo a Vittuone i lavori di manutenzione straordinaria, con rifacimento della pavimentazione.

I lavori di manutenzione

I lavori, che sono stati affidati alla ditta Strade 2020 di Cuggiono, sono solo l’inizio di una serie di interventi di questo tipo che riguarderanno, per il primo lotto, oltre a via Isonzo, le vie Volontari della Libertà, traversa di Volontari della Libertà, Piave, Ghidoli, Gramsci, Trieste, Marconi, Olof Palme, Villoresi. I lavori vengono eseguiti dalle 7,30 alle 18 e proseguiranno, per il primo lotto, sino all’11 settembre. Per quanto riguarda via Villoresi, essendo in pavé in porfido, l’intervento sarà eseguito da una squadra dedicata e si prevede l’esecuzione dall’ultima settimana di luglio alla prima di agosto.

Al via anche un secondo lotto di lavori

Sempre nei mesi estivi prenderanno il via i lavori in un secondo lotto di vie. L’intervento complessivo prevede una spesa di 650.000 euro (coperta con due mutui), ai quali va aggiunto un contributo di 25.000 euro del Ministero degli Interni per lavori in via Ghidoli, da via Gramsci a via Padre Umberto Vivarelli. Durante l’esecuzione dei lavori ci saranno inevitabili disagi per la cittadinanza, compresa la temporanea chiusura al traffico delle vie di volta in volta interessate. Questo anche se nella programmazione degli interventi si è cercato di tenere conto delle varie problematiche locali (ad esempio, dove ci sono istituti scolastici si deve attendere la chiusura degli stessi per le vacanze estive).