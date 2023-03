Manutenzione del verde pubblico e degli arredi: patto di collaborazione fra comune e privato

Patto fra il Comune di Legnano e alcuni soggetti privati per la cura e la manutenzione di altrettante aree verdi presenti sul territorio cittadino.

Patto fra comune e privati per la manutenzione del verde

Il verde pubblico e gli arredi sono i beni di cui i cittadini vogliono prendersi cura: questo è possibile grazie al patto di collaborazione con il Comune, con uno strumento, previsto dal regolamento comunale, che fa in modo di valorizzare forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e gestione dei beni comuni urbani.

A gennaio è stato siglato un patto per un’aiuola della biodiversità nel quartiere Canazza e in queste settimane ne sono stati approvati altri cinque. Ad essere soggette a queste operazioni saranno alcune aree verdi cittadine, iniziando dal Giardino Donatori del Sangue per cui il Comitato “Aree verdi Centro Legnano” si occuperà della manutenzione delle panchine danneggiate. Ci sarà l’organizzazione di giornate per la pulizia in collaborazione con enti e associazioni e l’abbellimento dei vasi lungo l’Olona.

Due patti invece riguardano il parco Castello: quello con Marco Zanisi, rappresentante dei ragazzi del “Fiorellone” riguarda la cura e la pulizia del verde e la manutenzione delle panchine. Quello con Andrea Langè e altri runner è invece finalizzato alla manutenzione della panchina alla sinistra dell’ingresso e la sua intitolazione al runner Fabrizio Porta, recentemente scomparso.

Il patto con Rosario Micciché per il Giardino Peppino Impastato nel quartiere Canazza prevede la pulizia del verde, l’installazione di 8 bat box e la verniciatura di 4 panchine per sensibilizzare sui temi della violenza sulle donne (rosso), sull’autismo (blu), sul bullismo (giallo) e sulla gentilezza (viola). L’ultimo patto firmato da Laura Pisoni ha come scopo quello di donare al Comune i fiori stagionali invenduti dal suo esercizio commerciale per piantarli lungo il fiume Olona.

Le parole dell'assessore

“Sono soddisfatta delle proposte che stanno arrivando da singoli e comitati per prendersi cura dei beni pubblici – ha detto l’assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca – è il segno che l’input inviato dall’amministrazione è stato recepito. È indicativo come le proposte, per adesso, abbiano tutte a che vedere con il verde pubblico; un bene importante e diffuso nella nostra città il cui rispetto è sentito da parte della cittadinanza.”

Vi è inoltre la possibilità, durante tutto l’anno, di presentare proposte all’amministrazione comunale per

collaborare alla cura e alla gestione condivisa dei beni comuni urbani