Manutenzione del verde: in arrivo nuovi alberi, monitoraggio delle piante a rischio

Cura del territorio

Sono 400 le nuove piante messe a dimora a Rho: pronto un taglio di 42 pioppi non più sicuri.

Nelle scorse settimane sono stati messi a dimora a Rho 400 nuovi alberi “a pronto effetto paesaggistico”, ovvero di almeno 15 anni di età, in parchi e strade in città. Da lunedì si procederà con l’abbattimento di 42 esemplari di pioppi lungo il doppio filare del viale De Gasperi, monitorati da anni, per cui la stabilità non risulta più garantita dagli ultimi controlli.

Le nuove piantumazioni e i tagli

A breve si procederà anche con il reintegro di 6 tigli nel filare in via Garibaldi, nel tratto tra la Stazione Ferroviaria e via Milano, per compensare gli abbattimenti eseguiti nel tempo, di cui l’ultimo nei giorni scorsi.

Nelle prossime settimane sarà necessario abbattere un tiglio in piazza Visconti, di fronte al Palazzo municipale, che dai controlli strumentali è risultato in condizioni critiche: il reintegro avverrà in autunno, quando ci saranno le condizioni ottimali In via Capuana sono stati posizionati 80 platani a formare un nuovo filare stradale: la piantumazione fa parte di un progetto di sistemazione più ampio, che ha visto l’eliminazione degli arbusti a centro della strada e degli esemplari di Prunus cerasifera, ormai a fine ciclo di vita.

Le parole dell'assessore Giro