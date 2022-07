Manovra rocambolesca: furgone resta incastrato sulla scalinata

Per una manovra rocambolesca un furgone è rimasto incastrato nella scalinata di Piazza Matteotti, a Canegrate, intorno alle 13.30 di oggi, mercoledì 20 luglio. Il mezzo, guidato da un autista che stava effettuando una consegna, si è ritrovato fra la fontana e la parte bassa della piazza.

Il mezzo è rimasto incastrato tra la fontana e la parte bassa della piazza

Nessun ferito ma tanto spavento, nell'incidente rocambolesco avvenuto alle 13.30 di oggi, mercoledì 20 luglio, in piazza Matteotti, la piazza principale di Canegrate, dove un furgone è rimasto incastrato tra la fontana e la scalinata nel tentativo di far manovra.

L'intervento della Polizia Locale: c'è attesa per l'arrivo del carro attrezzi

Sul posto si è subito portata la Polizia Locale, che al momento in cui scriviamo sta aspettando, insieme all’autista, un carro attrezzi. L’autista, che era entrato in piazza per una consegna, nel tentativo di far manovra non si era accorto che la fontana sul retro era sopraelevavate rispetto alla piazza. La conseguenza è stata che il furgone, cadendo, si è incastrato tra la fontana e la parte bassa della piazza, dove appunto c’è la scalinata che porta nella parte bassa della piazza.