Manifestazione dei comitati davanti all'ospedale di Rho per una salute pubblica "Che funzioni"

Comitati e cittadini in difesa della salute pubblica in manifestazione davanti ai cancelli dell'ospedale di Rho: al centro la richiesta di servizi più efficienti, abbattendo le liste d'attesa e garantendo medici di base su tutto il territorio.

Comitati davanti all'ospedale per una sanità pubblica funzionante

Manifestazione dei comitati per la salute pubblica questa mattina, 8 maggio, davanti ai cancelli dell'ospedale rhodense: molte le persone che hanno voluto far sentire la propria voce nel giorno in cui si sta svolgendo l'assemblea fra l'Asst Rhodense e i comuni del territorio.

Fra le richieste portate all'attenzione di dirigenti e cittadini ci sono i tempi di attesa troppo lunghi oltre che il grave problema della carenza dei medici di base con migliaia di cittadini del territorio che al momento non ne hanno uno.

Altro punto molto importante per i comitati è che il denaro pubblico sia speso principalmente per le strutture pubbliche del territorio e on destinate a privati.