Manieri aperti in contrada in occasione del Primo Maggio

il ritorno dopo due anni di stop

In occasione della giornata dedicata ai Manieri Aperti, sono stati esposti gli artistici schemi di sfilata del passato,

Un Primo Maggio dai grandi numeri per San Magno a Legnano, alla riscoperta del patrimonio di Contrada e del piacere dello stare insieme dopo due lunghi anni di pandemia.

Tornano i manieri aperti a Legnano

In occasione della giornata dedicata ai Manieri Aperti, nelle sale di Contrada sono stati esposti gli artistici schemi di sfilata del passato, i gioielli della Castellana, i paramenti dei vescovi e i documenti, gli accessori e i preziosi abiti palieschi. Nella Sala Grande del maniero sono state inoltre inaugurate, alla presenza delle autorità, due grandi illustrazioni inedite dell’artista Francesca Zamborlini e realizzate da GRGroup, che omaggiano la ricca sfilata rossobiancorossa. E come tradizione, cucina e bar hanno lavorato senza sosta per accogliere i numerosi avventori: griglie accese e tanta musica hanno scandito il ritmo della giornata.

Un impegno significativo e forte dedizione dimostrati dai contradaioli della Nobile, che sin dalle prime luci del mattino hanno cominciato i preparativi per regalare alla città una giornata memorabile.

I prossimi appuntamenti:

Venerdì 06/05: aperitivo dalle 19.30

Sabato 07/05: Cena Bollicine

Domenica 08/05: Battesimi di Contrada, ore 16:00