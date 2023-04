Manieri aperti alla scoperta della Contrada San Magno

Lunedì primo maggio tornano i Manieri aperti per scoprire la Contrada di San Magno a Legnano con musica, griglie e le bellezze del maniero.

Manieri aperti il primo maggio

Lunedì Primo Maggio torna il tradizionale appuntamento con la manifestazione “Manieri aperti” e per questa occasione la Contrada San Magno aprirà le porte della propria casa di via Berchet 8 per tutta la giornata: griglie accese, animazione musicale all-day-long e un viaggio nella storia di Contrada alla riscoperta del patrimonio ben custodito tra le mura del maniero.

Appuntamento dalle ore 10.