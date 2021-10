Mancanza medici, incontro con Pregliasco e Borghetti

Sanità lombarda

Appuntamento organizzato dal Pd di Pregnana con il dottor Pregliasco e il consigliere regionale Borghetti

Convegno a Pregnana per discutere di sanità in Lombardia.

«Il Covid ha chiarito che il modello di sanità lombardo è inadeguato, perché trascura i territori e ha permesso al virus di mietere molte più vite rispetto al Veneto e all'Emilia-Romagna. Con più medici di base e l'attivazione delle Case della salute i lombardi avrebbero sofferto meno, ma ancora in questi giorni la Giunta regionale boccia ogni proposta migliorativa, per continuare a smantellare la medicina territoriale a favore delle grandi strutture private gestite dagli amici degli amici». Con queste premesse il Partito democratico di Pregnana presenta l’appuntamento in programma il 18 ottobre in auditorium a cui prenderanno parte il Direttore sanitario del Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco, il coordinatore dei medici di base del rhodense Vincenzo Maerna e il vicepresidente del Consiglio Regionale e membro della commissione sanità Carlo Borghetti.

Mancanza medici

Modererà la serata Giovanna Buonanno del direttivo del Circolo. «A Pregnana è andato in pensione il Dott. Tino Maestroni, e dal primo settembre di quest'anno la situazione si è aggravata a causa del ritiro della Dott.ssa Laura Maestroni. Con i suoi consiglieri regionali, il Pd sta sollecitando da mesi il Presidente Fontana e la sua Giunta a cambiare rotta, e il Circolo di Pregnana a supporto di questa giusta battaglia organizzerà un incontro pubblico il 18 ottobre alle 21 all'auditorium. La serata sarà trasmessa su Facebook, mentre per assistere all’incontro in presenza scrivere a pdpregnana@gmail.com o contattare il 3394239419.