Mancano 10 giorni ad un nuovo appuntamento con una delle manifestazioni storiche del ciclismo dilettantistico italiano. Il prossimo venerdì 25 aprile a Nerviano tornerà la Coppa Caduti Nervianesi che taglierà il traguardo della 78esima edizione.

Mancano 10 giorni alla Coppa caduti nervianesi

Anche quest’anno l’evento organizzato dall’Us Nervianese si conferma nel calendario Nazionale della categoria Elite e Under 23 e promette grande spettacolo nella giornata dedicata alla Festa delle Liberazione. Una manifestazione sportiva che gode del patrocinio del Comune di Nerviano e che vuole anche commemorare un momento storico importante per la nostra patria e la memoria di tutti coloro che sono caduti per difenderne i suoi ideali di libertà.

“Oggi a Nerviano, nel cuore della nostra comunità, la Coppa Caduti non è solo una competizione ciclistica: è un gesto di memoria, un segno di riconoscenza, un atto d’amore verso chi ha dato tutto per la nostra libertà”, ha detto il vicepresidente vicario dell’Us Nervianese Raffaele Bollini.

Confermato il percorso degli ultimi anni

Confermato il percorso degli ultimi anni con un totale di 153 km completamente pianeggianti suddivisi su 5 giri iniziali di un circuito a lungo raggio di 25 km e 4 finali a breve raggio di 10 km.

Come sempre massima attenzione anche alla sicurezza con l’assistenza sanitaria in corsa garantita della Croce Rossa Italiana di Legnano e il prezioso supporto della Polizia Locale di Nerviano.

Tutto è pronto per scoprire chi sarà il successore di Simone Buda, vincitore dell’edizione 2024. Martedì 22 aprile alle ore 21, l’Ex Monastero degli Oliveti a Nerviano ospiterà la conferenza stampa di presentazione dell’evento.