Manca la corrente: lezioni sospese e disagi alle scuole superiori parabiaghesi Cavalleri e Maggiolini.

Manca la corrente elettrica

Disagi in queste ore negli istituti superiori di Parabiago. La mancanza di corrente elettrica registratasi nella mattinata di ieri, lunedì 10 ottobre, ed oggi, martedì 11, sta dando problemi circa lo svolgimento regolare delle lezioni. Accade negli istituti Cavalleri e Maggiolini dove ieri gli studenti si sono visti sospendere quest'ultime, per poi tornare a casa. Peccato che poi il blackout sia rientrato in poco tempo. Per la giornata odierna, quindi, i dirigenti scolastici di fronte al ripetersi della stessa situazione hanno mantenuto i ragazzi in aula, complice anche il bel tempo.

La fonte del problema? Una centralina che (forse) va sostituita

Le dirigenze scolastiche non hanno negato i problemi riguardanti l'impianto elettrico. Il disagio andrebbe attribuito al malfunzionamento di una centralina che va sostituita. Per questo si attende l'intervento di Città Metropolitana. Anche il Comune è stato messo a conoscenza delle criticità.