Mammografie gratuite in centro città

Mammografie ed ecografie gratuite a Settimo Milanese.

Prevenzione

L’appuntamento è fissato per giovedì 22 giugno, per l’intera giornata dalle 9 alle 18 con una pausa dalle 13 alle 14, ed è aperto a tutte le donne tra i 35 e i 45 anni.

«Siamo orgogliosi di ospitare a Settimo Milanese l’iniziativa «Mammografia ed Ecografia Gratuita» scrive l’amministrazione comunale. Un’iniziativa «proposta da WelfareCare e dedicata alla prevenzione del tumore al seno, che si terrà giovedì 22 giugno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (con una pausa dalle 13.00 alle 14.00) in Largo Papa Giovanni XxIII davanti a Palazzo Granaio».

Gratis per le donne di Settimo

I requisiti per partecipare sono molto semplici: avere la residenza a Settimo Milanese e un'età compresa tra i 35 ed i 45 anni al momento della prenotazione e della visita, non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi, non essere già inserita nei protocolli di screening del Sistema sanitario nazionale (anche per familiarità).

Prenotazione

L’unica richiesta è quella di prenotare la propria visita, e per farlo bisogna iscriversi attraverso il sito welfarecare.org nella sezione prenota. I posti sono limitati, dunque è opportuno prenotarsi il prima possibile per avere garanzia dell’appuntamento gratuito.