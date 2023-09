Mamma e figlio aresini ad «Affari tuoi». Un’esperienza madre-figlio che non dimenticheranno facilmente ma in tutto questo, forse un piccolo rammarico c’è: «Dispiace non aver vinto una somma più alta».

Mamma e figlio aresini ad «Affari tuoi»

Non capita tutti i giorni di accendere la televisione e vedere in prima serata sulla principale delle reti televisive nazionali due persone che conosci molto bene.

In questi giorni sono stati infatti Federico Palmieri e sua madre, due aresini, a portare la loro allegria nel più famoso dei quiz televisivi, quell'«Affari tuoi» che tiene incollati davanti allo schermo milioni di italiani.

La «passione» per il programma Rai è una «questione di famiglia».

«Quando vado a trovare i miei genitori guardiamo sempre il programma di Amadeus e quando è apparsa l’inserzione per partecipare mia mamma ha detto “perchè non ti iscrivi?” – racconta Federico – E così ho preso la palla al balzo e ci ho provato. Ho compilato il format e dopo qualche mese mi hanno chiamato. Ho fatto una selezione con più partecipanti e alla fine l’ho passata».

Un segreto che è stato mantenuto fino a che parenti, amici, pazienti e concittadini non li hanno visti in tv.

Partenza per il «Teatro delle Vittorie» a Roma e al fianco di Federico, come sempre, sua mamma. Circa 24 puntate per un montepremi vinto di 15mila euro.

«E’ stata un’esperienza positiva, bella e unica - racconta Federico soddisfatto – Abbiamo conosciuto belissime persone: dalla produzione ai concorrenti. E Amadeus è una persona fantastica. E’ solare, gentile, vero e disponibile, insomma come si vede in televisione».

Da quel momento la fama di mamma e figlio è schizzata alle stelle.

«Molte persone mi hanno aggiunto sui social, anche persone che non conoscevo – racconta Federico – Ho ricevuto molti complimenti per la bella partita e altri erano invece indirizzati a mia mamma: “Che bella mamma che hai”, “Complimenti alla tua mamma”».

Insomma un’esperienza madre-figlio che non dimenticheranno facilmente ma in tutto questo, forse un piccolo rammarico c’è: «Dispiace non aver vinto una somma più alta».