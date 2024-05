Vigili del Fuoco e Arpa continuano a monitorare la situazione meteo sulla Lombardia e in particolare sul milanese.

Maltempo e situazione del territorio: Vigili del fuoco in allerta

Il dispositivo di controllo dei Vigili del Fuoco rimane attivo e in allerta in attesa di aggiornamento sulle condizioni meteo da parte di ARPA, la situazione metereologica comunque è in miglioramento.

I livelli del Lambro e Seveso sono alti ma non preoccupanti. A livello operativo questa notte non vi sono stati interventi rilevanti legati al maltempo, principalmente danni d’acqua e rimozione di alberi che hanno invaso la carreggiata risolti in poco tempo. In totale sono stati fatti 57 interventi, legati al maltempo invece 15.