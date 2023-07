Il Comune di Arese al fianco dei cittadini che hanno subito danni durante gli ultimi nubifragi per richiedere un risarcimento grazie allo stato di calamità.

Maltempo: Comune al fianco dei cittadini

Regione Lombardia ha avviato le procedure per richiedere al Governo lo stato di calamità naturale per l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio. Sul sito www.comune.arese.mi.it sono disponibili i moduli per la segnalazione di danni per gli eventi atmosferici del 24 luglio.

Le istanze vanno consegnate all’ufficio protocollo (Municipio, via Roma 2) oppure inviate via posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.arese.mi.it oppure via PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.arese.mi.it.

Tali moduli saranno trasmessi alla Regione Lombardia e, poiché la procedura deve essere avviata tempestivamente, le segnalazioni devono essere inviate al Comune di Arese entro e non oltre le 12 del 31 luglio per i danni provocati dall’evento del 24 luglio.

Le comunicazioni pervenute oltre tali termini non potranno essere inserite nella procedura regionale.

Non verranno altresì prese in considerazione le segnalazioni prive della documentazione necessaria, in quanto non è possibile dar corso all’istruttoria della pratica.

Si ricorda che il Comune trasmette le istanze alla Regione, ma che l’istruttoria e l’eventuale ristoro economico non sono di competenza del Comune di Arese.