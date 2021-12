Malore per un anziano: soccorso da un'ambulanza

PAURA PER UN 71ENNE

Sul posto i sanitari che stanno effettuando le medicazioni del caso

Malore per un anziano nella mattinata di oggi, sabato 11 dicembre, a Canegrate. Scattato l'intervento dei sanitari per soccorrerlo. I paramedici si trovano ancora sul posto.

Anziano si sente male: arrivano i soccorsi

L'allarme è scattato attorno alle 10 di oggi, sabato 11 dicembre, in via Garibaldi, a Canegrate, dove un uomo di 71 anni ha accusato un malore per poi essere soccorso da un'ambulanza della Croce azzurra di Caronno in codice rosso. I sanitari stanno effettuando le medicazioni e valutando le condizioni di salute dell'anziano.