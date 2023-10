Malore nel sonno: addio a soli 33 anni ad Andrea Radice

Quasi una settimana fa si è spento all’improvviso a soli 33 anni Andrea Radice. Un malore lo ha stroncato nel sonno.

I funerali si terranno oggi, venerdì alle 15 nella chiesa di San Pietro in Corso San Pietro ad Abbiategrasso. Sono in tantissimi ad avergli dedicato un saluto scrivendo “Ti vorremo sempre bene…Andrea nel cuore” o “Non ci sono parole, un abbraccio ovunque tu sia Andre” o ancora “Andrea resterai sempre nei nostri cuori”. Amici e parenti ma anche persone che condividevano con lui lo stesso lavoro che tanta amava. É proprio un collega gli dedica una frase “Sarà da un altro trattore che ci manderemo a quel paese la prossima volta. Ciao Andrea”. Una cosa è certa tutti avranno di lui il ricordo di un bravissimo ragazzo, dal sorriso contagioso.

Tanti hanno voluto dedicargli un saluto sia perché erano in tanti a volergli bene, ma anche perché quando un ragazzo così giovane ci lascia questo ci rende increduli e lo sgomento ci assale. Domenico Oldani, scosso dalla recente perdita di Andrea, ha detto :

"Era mio nipote. Era un pilastro per me e per tutti noi. La sua vita erano i trattori e la campagna"