Magenta

Attimi di paura nella mattinata di oggi, martedì 24 maggio in piazza Vittorio Veneto a Magenta. Una manciata di minuti prima delle 9 una donna di 78 anni ha accusato un malore, probabilmente un attacco cardiaco accasciandosi a terra.

Malore in piazza, grave una 78enne

Subito è quindi partita la chiamata ai soccorsi che nel giro di pochi istanti sono arrivati in codice rosso con un'ambulanza davanti ai portici dove sono presenti diverse attività commerciali. Viste le delicate condizioni di salute della donna, i sanitari hanno quindi preso in carico la 78enne iniziando le pratiche del massaggio cardiaco. La donna è quindi stato trasferito sempre in codice rosso all'Ospedale Fornaroli.