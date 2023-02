Maiali e bruchi sullo skate, spettacolo in via Pirandello

Uno spettacolo di colori allo skate park di via Pirandello di Rho.

Festa di Carnevale

Domenica in occasione del Carnevale si è tenuta la festa organizzata dalla Skateboarding Rho Asd, l’associazione nata a seguito della ristrutturazione da parte del Comune della struttura interna al parco e che abitualmente anima le rampe dell’area.

Rigorosamente muniti di caschetto e protezioni, come regolarmente accade ogni fine settimana decine di bambini seguiti dai «veterani» del park e dai loro genitori hanno solcato le rampe su skate: questa volta, però, a rendere lo spettacolo ancora più accattivante c’è stato il tripudio di maschere e costumi che hanno attratto l’occhio dei tanti passanti. Complici le temperature miti, l’appuntamento riservato ai tesserati dell’associazione si è rivelato un vero successo: oltre 45 i tesserati partecipanti, venti dei quali, tutti minorenni, hanno anche preso parte alla gara organizzata per l’occasione.

Skateboarding Rho

Lo skate park di via Pirandello attrae sempre più giovani appassionati, interessati ad uno sport una volta considerato di nicchia, ma che anno dopo anno diventa sempre più popolare e che dal 2021 è divenuto anche disciplina olimpica. Ad incentivare lo skateboarding anche gli investimenti fatti da diverse amministrazioni comunali, che hanno assecondato le richieste degli appassionati investendo in «park» dove si può praticare in sicurezza e imparando «alla propria velocità». Lo skatepark di via Pirandello, punto di riferimento da molti anni, nel 2020 è stato rinnovato dall’amministrazione comunale rhodense: da allora sono tantissime le bimbe e i bimbi che hanno qui imparato ad affrontare le rampe senza timori. Per chi volesse, ogni sabato e domenica mattina basta presentarsi al parco per incontrare i giovani dell’associazione e organizzare le prime lezioni di skate.