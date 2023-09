Si entra nel vivo dell’ultima tranche di lavori pubblici dell’anno per il Comune di Magenta. L’Amministrazione comunale ha infatti programmato una serie di interventi che partiranno nel corso di questi ultimi mesi dell'anno.

Magenta traccia la rotta dei prossimi lavori pubblici

Proprio in questi giorni sono in fase di partenza i primi interventi pubblici previsti per l’ultimo trimestre dell’anno, interventi che il vicesindaco Enzo Tenti aveva annunciato alla fine di giugno. Si tratta di opere che complessivamente ammontano a più di 1 milione e mezzo di euro e che interesseranno sia strutture comunali che aree verdi cittadine.

Si parte con l’intervento di riqualificazione complessiva del Parco di Via Allende, noto come Parco del Crocione, sito tra le Vie Casati e Allende in zona sud.

«Dopo la realizzazione della nuova Area Skyfitness nell’ambito del bando regionale ‘Sport outdoor 2021’ è al via il cantiere per dare un nuovo volto a questo parco molto ampio e che vogliamo caratterizzare come area verde votata agli sport e al benessere», spiega il vicesindaco.

L’intervento richiederà 3 mesi di tempo e sarà realizzato grazie a 200 mila euro di fondi del Pnrr. Oltre alla riqualificazione del parco è prevista anche quella della parte illuminotecnica.

Interventi a cimitero, piazza mercato e arredo urbano

«Tra le problematiche maggiori che abbiamo riscontrato nell’ambito dei lavori pubblici dall’inizio del mandato c’è la situazione del cimitero. Ci siamo trovati capitoli a zero per una struttura che necessita da anni di parecchi interventi e abbiamo destinato da subito 100 mila euro per la manutenzione della lattoneria. A questi 100 mila se ne aggiungono altri 20 mila per questo intervento di manutenzione che proseguirà in queste settimane. Entro fine settembre partiranno invece i lavori di realizzazione di 30 nuovi loculi e 15 ossari, per i quali sono stanziati altri 100 mila euro».

Il vicesindaco ha poi annunciato la partenza dei lavori in Piazza Mercato a partire da novembre, ma, nell’immediato e per quanto riguarda l’arredo urbano, la prossima settimana saranno rimosse le vecchie panchine nella frazione di Pontenuovo che saranno sostituite da nuove panchine in acciaio. Si tratta complessivamente di 13 panchine.