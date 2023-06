Magenta torna a rivivere la sua Battaglia: in corso le celebrazioni, presente anche Fontana

Sono partite nella mattinata di oggi, domenica 4 giugno, le celebrazioni istituzionali per la Battaglia di Magenta.

Il ricevimento delle autorità

Alle 9.15 nel cortile del palazzo comunale in piazza Formenti si è tenuto il ricevimento delle autorità con la partecipazione di una rappresentanza del «Nizza cavalleria», reggimento che prese parte alla campagna del 1859. Le autorità hanno poi raggiunto il corteo partito da via Milano percorrendo via 4 Giugno, Piazza Liberazione e via Mazzini.

La tappa al monumento di Mac Mahon e all'ossario dei Caduti

Alle 10 il corteo si è diretto verso il monumento al generale Mac Mahon e all'ossario dei Caduti, dove tra poco si terrà la santa messa e la cerimonia commemorativa dei soldati morti a Magenta. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il governatore lombardo Attilio Fontana e il sindaco magentino Luca Del Gobbo. E' prevista per le 12 la ripartenza del corteo alla volta di Casa Giacobbe dove verrà inaugurata la mostra delle uniformi storiche del periodo risorgimentale e post unitario, un altro evento in collaborazione tra la Pro Loco di Magenta, il museo storico Rossini di Novara e l'associazione nazionale dei bersaglieri di Magenta.

Previsto un ricco pomeriggio di appuntamenti

Le iniziative proseguiranno poi nel pomeriggio. Alle 16 in via Naj Oleari andrà in scena la 26esima rievocazione storica della Battaglia: presenti, oltre a diversi gruppi storici, anche pezzi di artiglieria e uomini a cavallo. Alle 21 un altro concerto, questa volta nel cortile del palazzo comunale, e ad opera della Fanfara dei Bersaglieri. Il museo della Battaglia di Casa Giacobbe rimarrà invece aperto a orario continuato dalle 10 alle 18 dal 4 al 11 giugno.