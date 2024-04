Un 25 Aprile, quello di quest’anno, particolarmente intenso per l’Anpi di Magenta, che propone una serie di iniziative al pubblico – tutte patrocinate dal Comune – puntando principalmente sulle mostre a tema, a cura della sezione e non solo.

Magenta si prepara per il 25 aprile

Nell’atrio della Biblioteca Comunale è già esposta la prima di queste mostre, dal titolo La Resistenza a Magenta, lavoro prodotto dalla sezione locale nel 2015, per il Settantennale della Resistenza, e oggi riproposto, a distanza di 9 anni, dato il successo che ebbe allora e che già dal primo giorno di apertura di quest’anno sembra riavere. Si tratta di 25 biografie partigiane dalla città: Anselmo Arioli, Emerico Nyizsli, Emilio Rizzi, Virginio Magna, Ambrogio Colombini, Alfio Ragonesi, Franco Parmigiani, Battista Oldani, Giovanni Luciano Cozzi, Luigi Puricelli, Costante Trezzi, Renzo Rondena, Mario Ferrario, Enrico Fontana, Luigi Sgarella, Luigi Valisi, Enrico Sartorio, Ambrogina Oldani, Emilio Rizzi, Egidia Passera, Eva Garavaglia, Terenzio Gomarasca, Don Virginio Colzani, Luigi Ferrario, Virginio Pastori.

Storie intense: comandanti e semplici militanti, donne, sacerdoti in ruoli di comando. I caduti e i sopravvissuti. Le biografie sono state selezionate da un corposo lavoro di ben 65 pannelli, comprensivo anche delle storie di deportazione e di indispensabili premesse storiche, pagine queste che è stato oggi purtroppo necessario escludere, per ragioni di spazio. La mostra, che nel 2015 ha avuto il patrocinio e il contributo del Comune di Magenta, ne riporta il logo. Di grafica vivace, corredata da fotografie e altra documentazione, i suoi testi si riferiscono a testimonianze dirette o dei familiari dei protagonisti, e ad alcuni libri.

La commemorazione di mercoledì

Nel corso della giornata di mercoledì ci sarà inoltre la tradizionale commemorazione. Si parte dalle 8.15 dalla ex scuola elementare di via Valle di Ponte Vecchio con il corteo per la deposizione di una corona d’alloro al Monumento dei Caduti alla chiesa parrocchiale. Alle 9.30 ci sarà poi nella basilica di San Martino la Messa in ricordo dei caduti. Alle 10.30 invece al palazzo comunale è atteso il ritrovo delle autorità per il corteo che prevede gli onori al Cippo Matteotti, alla lapide del partigiano Magna, al cimitero, alla lapide del partigiano Colombini. Il corteo arriverà poi in Casa Giacobbe per le conclusioni e i discorsi delle autorità.