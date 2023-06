Scalda i motori la città di Magenta in vista dell'anniversario della storica battaglia risorgimentale che verrà celebrato domenica 4 giugno. Per l'occasione sarà presente anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che proprio oggi, venerdì 2 giugno, ha comunicato la sua presenza alle celebrazioni e sarà atteso in mattinata presso l’Ossario.

Magenta scalda i motori per le celebrazioni della Battaglia

“Attendiamo con grande piacere- spiega il Sindaco Luca Del Gobbo - la partecipazione del Presidente Fontana, partecipazione che evidenzia il valore delle celebrazioni della Battaglia di Magenta che hanno anche ricevuto il patrocinio oneroso del Consiglio Regionale. Nella giornata clou di domenica, con il corteo storico ed istituzionale al mattino e la 26ma rievocazione storica nel pomeriggio nella bella location del Parco di Villa Naj Oleari, avremo anche la presenza delle rappresentanze consolari di Francia e Ungheria, la delegazione della città francese gemellata Ville de Magenta, i Sindaci e Assessori di 30 Comuni tra cui quelli della Battaglia, Turbigo, Montebello, Palestro e Solferino, il Vice Prefetto, esponenti dell’Esercito e delle Forze dell’Ordine. Una grande festa di popolo cui invito tutti a partecipare: ripercorreremo i luoghi da cui è partito il percorso verso l’Unità d’Italia e le fasi della Battaglia che rende famosa la nostra Città con l’obiettivo non di celebrare l’evento bellico, bensì i valori che sono da allora scaturiti e che sono alla base dell’Europa di oggi”.

I vari appuntamenti

Comincerà nella serata di oggi, venerdì 2 giugno, con il concerto della Repubblica a cura della Banda Civica, il lungo weekend di celebrazioni che proseguiranno sino a alla mattina di lunedì 5 quando 380 bambini delle scuole primarie cittadine, in una mattinata tutta dedicata a loro, ripercorreranno i luoghi simbolo della Battaglia di Magenta. Come sempre, partner del Comune nelle celebrazioni, Pro Loco Magenta di cui quest’anno ricorrono i 40 di fondazione.

Da ricordare, i concerti della Banda 4 Giugno 1859 e della Fanfara ‘Nino Garavaglia’, il mercatino della Battaglia in Piazza Liberazione, l’allestimento degli accampamenti in Villa Naj Oleari, la presentazione del libro di Bruno Dotto ‘Accadde a Magenta’ e la Mostra di Uniformi storiche del periodo risorgimentale e post-unitario in collaborazione con il Museo storico ‘A. Rossini’ di Novara.

Aperture straordinarie, ad ingresso libero, del Museo della Battaglia dal 4 all’11 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 in concomitanza con la mostra in Casa Giacobbe.

Le celebrazioni della Battaglia di Magenta avranno il loro culmine domenica 4 giugno ma si svilupperanno per un periodo ampio del mese di giugno, mese che sarà poi interamente dedicato a proposte di intrattenimento organizzate da e in collaborazione con tante realtà associative all’interno della ormai tradizionale kermesse del Giugno Magentino”, continua il Sindaco.

Il 164° anniversario della Battaglia di Magenta ha ottenuto il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia, di Città Metropolitana di Milano e del Comando Truppe Alpine-Reggimento Nizza Cavalleria. Una rappresentanza proprio del Nizza Cavalleria, che prese parte alla Campagna del 1859, sarà presente al corteo del 4 giugno che vedrà protagonisti, insieme alle Autorità e alle Rappresentanze Consolari anche tutti i corpi bandistici cittadini e la Fanfara dei Bersaglieri Nino Garavaglia, insieme ai rappresentanti delle associazioni cittadine con i loro labari.

Un sentito ringraziamento agli sponsor del Comune di Magenta per il 164° anniversario della Battaglia per la loro attenzione e sensibilità verso la Città e le nostre proposte culturali”, conclude il Sindaco Del Gobbo.

Il calendario completo degli eventi sul sito del Comune

Il programma completo delle celebrazioni sarà recapitato nella cassetta delle lettere di tutte le famiglie magentine e sarà consultabile su www.comune.magenta.mi.it