Magenta ringrazia i suoi volontari con una premiazione

Cerimonia di ringraziamento per i volontari attivi durante l'emergenza sanitaria. L'appuntamento è per giovedì 8 luglio.

Magenta ringrazia i suoi volontari

Premiazione in piazza

Giovedì 8 luglio, alle 21, in piazza Liberazione,la prima cittadina porterà il ringraziamento di tutta la città ai volontari che durante la fase più dura dell'emergenza Covid-19 si sono messi a disposizione e hanno svolto attività di volontariato a sostegno di tutta la popolazione. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid: in piazza Liberazione sarà delimitata un'area dove potranno

prendere posto a sedere esclusivamente le autorità e i volontari che riceveranno il riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale come segno di riconoscenza per l'impegno profuso.

Il grazie del sindaco

“Voglio davvero portare i più sinceri ringraziamenti da parte di tutta la Città a tutte le persone che in un momento di grande difficoltà non ci hanno pensato due volte e si sono messe a disposizione per aiutare il Prossimo – ha detto il sindaco Calati – Anche grazie al loro prezioso aiuto abbiamo sostenuto e implementato servizi dedicati ai cittadini più colpiti o che più si sono trovati in difficoltà, solo per ricordarne alcuni: la consegna dei farmaci e della spesa, il disbrigo di piccole commissioni, ma anche la distribuzione delle mascherine a tutti i residenti. Un lavoro davvero enorme e fondamentale perché si potesse affrontare

questa sfida uniti e senza lasciare nessuno solo. Un impegno svolto con coraggio in un momento drammatico per l'intero Paese. Per tutto questo non può che esserci una grandissima riconoscenza e gratitudine nei confronti di tutti i volontari. Grazie”.