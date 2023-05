Aveva promesso che con l’approvazione del Bilancio il fronte Lavori Pubblici della città di Magenta si sarebbe sbloccato e così è stato.

Magenta prepara un'estate di lavori pubblici

Promessa mantenuta per il vicesindaco Enzo Tenti che nei giorni scorsi ha illustrato due degli interventi più attesi dalla Città di Magenta e che saranno in rampa di lancio nel corso dei prossimi mesi: la riqualificazione del Parco del Crocione e la realizzazione dell’attraversamento pedonale in via Gioberti, poco dopo il cimitero comunale.

«Abbiamo approvato in Giunta i progetti esecutivi per questi due interventi - racconta Tenti - Per quanto riguarda il primo puntiamo a partire nel corso del mese di giugno, mentre per il secondo a cavallo con il mese di luglio. Per entrambi la fine degli interventi si dovrebbe collocare per la fine dell’estate entro il termine del mese di settembre».

Il dettaglio dell'intervento

Quello del Parco dal Parco del Crocione sarà il primo dei progetti di riqualificazione dei parchi cittadini da parte dell’Amministrazione comunale. Questo primo step per l’area di via Allende verrà realizzato grazie ad un finanziamento del Pnrr per il quale il Comune ha ottenuto un totale di 200mila euro. Nel dettaglio la riqualificazione porterà alla manutenzione dei camminamenti, la sistemazione del bosco, delle alberature e del verde urbano presente nella zona ed infine un intervento sul campo da basket, così come sulle reti del campo da calcio. Ma non solo perchè grazie ai lavori verrà inoltre migliorata anche l’accessibilità alla zona e l’illuminazione che verrà migliorata con l’installazione di alcuni corpi illuminanti a led.

Discorso diverso invece per quanto riguarda l’attraversamento per il quale l’Amministrazione ha incassato un totale di 50mila euro che serviranno per la realizzazione dell’attraversamento con anche il camminamento per le carrozzine.

«Sarà un’estate di lavori pubblici e lavoreremo per portare avanti al meglio tutti i nostri progetti - continua Tenti - A noi piace fare le cose fatte in un certo modo, in maniera precisa oltre che bene, perchè le cose fatte bene sono belle e soprattutto sicure. In questi giorni inoltre sono terminati i lavori di asfaltatura della strada Preloreto, altro intervento atteso da diversi anni dai residenti».

In cantiere c’è inoltre anche il progetto di riqualificazione della piazza mercato che l’Amministrazione sta studiando in queste settimane e che si potrebbe quindi aggiungere per i mesi estivi.