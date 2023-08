Magenta piange Isabella Caruso

Tutta Magenta in lacrime per la scomparsa dell'insegnante e pianista Isabella Caruso.

La 49enne è venuta a mancare nei giorni scorsi, lasciando tante persone attonite per la scomparsa della donna che insegnava al liceo musicale Candiani Bausch di Busto Arsizio.

Proprio gli studenti ed i professori della scuola bustocca le hanno riservato delle bellissime parole attraverso un messaggio di cordoglio:

"Gli studenti e i docenti del Liceo musicale, insieme alla dirigente scolastica e a tutto il personale del Candiani Bausch, si stringono con affetto alla famiglia di Isabella. Ricorderemo sempre la sua finezza, la sua umanità, la passione per il pianoforte che sapeva trasmettere a studenti e colleghi. La musica è un mezzo potente per comprendere che l’animo umano desidera l’infinito: grazie Isabella per aver condiviso la tua arte. Sarai sempre con noi, perché <La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme>".