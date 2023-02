Tutta la città di Magenta è in lacrime per la scomparsa di un vero e proprio pezzo di storia del '900. Si è spenta la 97enne Dina Cerioli, l'ultima testimone della "Casa Segreta" che consentì di mettere in salvo dai rastrellamenti nazisti una famiglia ebrea magentina: i Molho.

Magenta piange Dina Cerioli: l'ultima testimone della "Casa Segreta"

Classe 1925, la donna insieme ai suoi genitori Angelo e Maria Cerioli, la zia Caterina Vaiani, Antonio Garbini e Battista Magna fu infatti protagonista nel corso della seconda guerra mondiale di una delle vicende più toccanti e solidali del territorio. Queste persone, alle quali venne assegnato per altro dallo stato di Israele il titolo di "Giusti tra le nazioni", rischiarono la propria vita per coprire e salvare quattro vite umane, quelle dei componenti della famiglia Molho per l'appunto, dalla furia assassina dei nazisti.

Prima questi sei magentini fecero scappare la famiglia Molho in una cascina di Preloreto e poi ricavarono una stanza all'interno della ditta di cui erano titolari i Molho e lì li nascosero sino alla fine della guerra.

L'onorificenza del San Martino d'oro

Un gesto straordinario per il quale l'Amministrazione comunale, la Pro Loco e la Comunità Pastorale decisero di consegnare a questi giusti nel 2011 il San Martino d'Oro: la più alta onorificenza cittadina. A ritirare il premio in quell'occasione fu proprio la signora Dina, ultima testimone rimasta allora in vita.

Ora però purtroppo la donna si è spenta nella giornata di sabato 18 febbraio, passando così il testimone della memoria alla stele che è stata collocata proprio dove un tempo sorgeva la ditta dei Molho e che permetterà così alla città di ricordare e trasmettere alle generazioni future il coraggio di questi sei giusti.

Il funerale della signora Dina è stato fissato per il pomeriggio di domani, martedì 21 febbraio alle 15 all'interno della chiesa parrocchiale Sacra Famiglia. Le esequie saranno precedute alle 14.30 dalla recita del Santo Rosario.