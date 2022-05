Magenta

Una donna di 54 anni è rimasta coinvolta in un incidente con un cavallo nel pomeriggio di oggi alla Cascina Regina

Magenta: paura per una caduta da cavallo

L'allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 16 quando una donna è rimasta coinvolta in un incidente con un cavallo. Nel giro di pochi istanti si sono precipitate sul posto due ambulanze, entrambe in codice rosso che hanno così prestato i primi soccorsi alla donna che ha riportato traumi al volto e alla schiena. Una volta stabilizzata i paramedici l'hanno caricata sull'ambulanza trasferendola all'ospedale Fornaroli di Magenta in codice gialla.