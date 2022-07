Magenta ospite del Consolato francese

Magenta-Francia un rapporto secolare che si consolida sempre più.

Il sindaco Luca Del Gobbo ha partecipato nella giornata di ieri, giovedì 14 luglio, al ricevimento organizzato dal Console Generale di Francia a Milano François Revardeaux presso il Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Verdi’ in occasione della Festa Nazionale Francese del 14 luglio (ricorrenza della Presa della Bastiglia).

"E’ stato un onore per me tornare a rappresentare Magenta e i Magentini in questa importante celebrazione, occasione per rinsaldare il legame con la Francia e rimarcare i valori fondanti della nostra Europa - spiega il sindaco Del Gobbo - L’amicizia, la solidarietà e la fratellanza fra i Popoli sono infatti valori che mai come oggi, con una guerra così vicina a noi e che ci tocca tutti profondamente, vanno preservati. Un legame forte con gli amici francesi, tra storia e cultura, tra passato e futuro, che ogni anno viene evidenziato attraverso le celebrazioni della Battaglia di Magenta il cui scopo principale non è ricordare l’evento bellico ma ciò che è scaturito dalle grandi battaglie del Risorgimento, l’indipendenza, la libertà, la pace, affinché tutti i Paesi che il passato ha diviso oggi siano uniti in un cammino di fratellanza".