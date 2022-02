magenta

L'uomo sarebbe stato trovato privo di vita questa mattina

Un malore, presumibilmente un infarto, non ha lasciato scampo ad un uomo di 69 anni ospite di una struttura alberghiera di Magenta

Magenta: malore fatale per un uomo di 69 anni

L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, giovedì 24 febbraio, una manciata di minuti dopo le 9.30 in via Cattaneo quando, secondo una prima ricostruzione della vicenda, l'uomo è stato trovato privo di vita. Subito è partito l'allarme con la chiamata ai soccorsi che sono intervenuti nel giro di pochi istanti con un'automedica ed un'ambulanza in codice rosso oltre che i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Il 69enne non è stato trasportato in ospedale dal momento che il personale sanitario intervenuto avrebbe constatato che il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali.