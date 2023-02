Una tradizione centenaria che si rinnova nel successo. Grande partecipazione nella giornata di ieri, venerdì 3 febbraio, a Magenta per la Festa di San Biagio.

Magenta: la magia della Festa di San Biagio

Dalle prime luci dell'alba le vie del centro della città hanno iniziato a riempirsi degli ambulanti che hanno posizionato le loro bancarelle per la fiera. In totale erano circa un 80ina, oltre agli stand del Comitato agricolo del Magentino che hanno messo in mostra i loro prodotti: vere e proprie eccellenze del territorio.

Un appuntamento che ha chiamato a raccolta moltissimi cittadini del territorio e anche il governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana che durante la mattina è arrivato in città per partecipare e vivere uno degli appuntamenti più sentiti, attesi e apprezzati della zona.

In tarda mattinata c'è stato anche il momento di raccoglimento e ricordo dei partigiani Magna e Colombini, uccisi durante la fiera di San Biagio del 1944. In loro onore sono quindi state deposte sulle loro lapidi commemorative delle corone di fiori da parte dell'Anpi.

Non è mancata nemmeno la prelibata "büseca" (la trippa) preparata sapientemente dai gruppi degli Alpini, Bersaglieri e Centro Anziani che hanno soddisfatto i palati dei magentini con questa vera e propria squisitezza.

La tradizionale benedizione dei panettoni

Per tutta la giornata inoltre è stata esposta la reliquia di San Biagio all'interno della chiesetta del Santo all'interno della struttura delle Canossiane. Nel pomeriggio poi si è rinnovata anche quest'anno la consueta benedizione dei panettoni fuori dalla Basilica di San Martino. Come infatti vuole la tradizione, a San Biagio, protettore di gola e naso, è usanza mangiare una fetta del tipico dolce milanese.

Nel pomeriggio l'Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Luca Del Gobbo e dall'assessore Giampiero Chiodini ha invece consegnato all'interno della sala consigliare le borse di studio intitolate a Giovanni Lami agli studenti che si sono distinti per i loro meriti nel corso del passato anno scolastico 2021/2022.

In serata la giornata si è conclusa con il concerto della Band Thunder Brothers, dedicato a Lucio Dalla e ad altri grandi cantautori italiani che hanno raccolto direttamente o indirettamente l’eredità della sua musica. L'iniziativa è stata organizzata in favore della raccolta fondi per il restauro del Santuario della Beata Vergine Assunta: la più antica chiesa del territorio di Magenta.