Partiranno nella giornata di lunedì 10 luglio i lavori del secondo lotto di riqualificazione di via Pusterla a Magenta.

Magenta: in partenza i lavori in via Pusterla

Il cantiere che verrà allestito sulla via è necessario per il rifacimento dei marciapiedi con porfido.

Per consentire l’intervento è prevista la chiusura completa della via alla circolazione dalle ore 7.30 del 10 luglio ore 17.30 del 19 luglio come dall'ordinanza sottoscritta dal Comune.

Le prescrizioni

Nel dettaglio i lavori comporteranno l’istituzione del divieto di transito ai veicoli in via Alessandro Volta nel tratto compreso tra il parcheggio di via Cavallari/Volta (l’accesso al parcheggio di Via Volta/Cavallari è consentito) e la via Pusterla, con eccezione per i residenti che potranno circolare contromano sulla via Volta con un senso unico alternato.

Inoltre verrà istituito il divieto di transito e divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata in via Pusterla e la chiusura totale della via, consentendo solamente l’accesso pedonale ai residenti e alle attività produttive.