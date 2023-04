La comunità di Magenta si appresta a festeggiare la ricorrenza dell’anniversario della Liberazione. Martedì 25 aprile è infatti previsto un ricco programma di eventi organizzati in collaborazione dalla sezione magentina dell’Anpi e dal Comune di Magenta.

Magenta: il programma del 25 aprile

Alle 8.15 nella frazione di Pontevecchio ci sarà la partenza del corteo dall’ex scuola elementare in via Valle per la deposizione corona di alloro al monumento dei caduti in guerra della chiesa Parrocchiale, con la partecipazione del corpo musicale Santa Cecilia di Pontevecchio.

Successivamente all’interno della Basilica di San Martino alle 9.30 verrà celebrata la santa Messa a ricordo dei caduti in guerra.

I momenti conclusivi

Al termine della celebrazione alle 10.30 le autorità e la cittadinanza si ritroveranno davanti al palazzo comunale di piazza Formenti, da lì partirà poi il corteo per le vie cittadine che passerà per gli onori davanti al Cippo Matteotti, alla lapide del partigiano Magna, al cimitero dove c’è il monumento dei partigiani e alla lapide del partigiano Colombini. Il corteo verrà accompagnato nuovamente dal corpo musicale Santa Cecilia. La chiusura dell’iniziativa ci sarà infine a Casa Giacobbe dove il corteo si fermerà per i discorsi delle autorità e i ricordi istituzionali.