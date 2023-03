Cerimonia di consegna della costituzione per quattro giovani di Magenta, nati in Italia da genitori stranieri, che hanno deciso di ottenere la cittadinanza italiana.

Magenta ha quattro nuovi cittadini italiani

Si è svolta presso il Palazzo Comunale una breve cerimonia di consegna della Costituzione italiana a 4 giovani che hanno ottenuto la cittadinanza italiana nel 2022 secondo la Legge n. 91 del 5 febbraio 1992. Si tratta di ragazzi che sono nati in Italia da genitori stranieri e che, in base all'art. 4 comma 2 della legge per l'ottenimento della cittadinanza, hanno chiesto di diventare cittadini italiani presentando una semplice dichiarazione di volontà all'Ufficio di Stato Civile.

"Questa cerimonia - commenta l'Assessore ai Servizi Civici Mariarosa Cuciniello - è la prima organizzata dall’Amministrazione comunale. Questi ragazzi, vivono a Magenta, studiano e hanno la loro casa. Abbiamo voluto dargli in dono una copia della Costituzione, perché per loro è stata una scelta importante chiedere la cittadinanza italiana, non un mero atto amministrativo ma un atto del tutto volontario. Per questo gli abbiamo consegnato la Costituzione che è il pilastro del nostro ordinamento che difende i diritti e la libertà di ciascuno di noi. L’augurio è che questi giovani si sentano sempre orgogliosi di rappresentare il nostro Paese".

I giovani che hanno ricevuto la costituzione

I primi giovani di origine straniera a ricevere la Costituzione sono Yasin Azam (origine Pakistan), Valentino Hoxhaj (origine Albania), Pierangelo Marca Solano (origine Ecuador), Yassin Harafi (origine Marocco).

Lo status di cittadino italiano permette ai ragazzi nati e cresciuti in Italia di accedere ai diritti civili e politici in condizioni di parità con i coetanei di origine italiana, come ad esempio essere iscritti alle liste elettorali e votare, muoversi liberamente all'interno dei paesi dell'Unione Europea, accedere ai concorsi pubblici e quindi lavorare per gli enti pubblici.